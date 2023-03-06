«Мы были как гламурные преступники». В Нижнем Тагиле охранники ТЦ DEPO превысили свои полномочия и едва не сорвали фотосессию (ВИДЕО) 

В Нижнем Тагиле самая обычная фотосессия в ТЦ DEPO закончилась скандалом. Как рассказала АН «Между строк» фотограф Ксения, 3 марта у неё должна была состояться съёмка в холле торгового центра. Женщина договорилась с моделью и владельцами магазинов, но не ожидала сопротивления со стороны охраны ТЦ.

«У нас была фотосессия в стиле “Барби”. Для этого моя модель приобрела два образа. Всё дело в том, что съёмку хотелось провести в кафе, кино, что-то в этом роде. Выбором стал всем известный ТЦ DEPO. Когда мы находились и фотографировались в магазинах и кафе, всё было замечательно, но стоило нам выйти в коридор, как на нас тут же накинулись охранники», — рассказала АН «Между строк» Ксения.

Сначала к фотографу подошёл охранник и потребовал убрать камеру. Не услышав разумных аргументов, Ксения продолжила съёмку. Позже к ней подошла другая представительница охраны, представившись старшей по смене, и тоже потребовала прекратить съёмку, обосновав это тем, что фотографировать профессиональному фотографу на фотоаппарат в ТЦ DEPO запрещено. Съёмка разрешена только в случае, если посетитель снимает на телефон.

«Фотографировала я только модель, да и людей в первой половине дня ещё не было, мы никому не мешали и никакой рекламной деятельности не вели. Мы достаточно скромно прогуливались по торговому центру, делали покупки и кадры. Получается, со слов охраны, если посетитель снимает на телефон, то это правомерно, но если это камера с большим объективом, то ты автоматически попадаешь в разряд “нарушителей”. Также женщина предъявила моей модели за её внешний вид. Будучи в ярком коротком наряде в стиле “Барби”, по её мнению, девушка выглядит непристойно и не должна находиться в ТЦ DEPO в подобном виде. Вот только ещё макияж не попросила смыть!» — возмущается тагильчанка.

Ксения вместе с сотрудницей охраны попытались решить вопрос через администрацию ТЦ, но, по словам фотографа, из-за занятости руководства торгового центра встреча не состоялась. Охрана продолжала срывать съёмки, а после вызвала наряд Росгвардии.

«Через какое-то время в ТЦ DEPO подъехали трое вооружённых мужчин в шлемах. Я и модель добровольно сдались, на нас даже наручники не потребовалось надевать. На лицах сотрудников Росгвардии читалось лёгкое удивление, мы были как гламурные преступники. Выслушав обе стороны конфликта, они начали задавать неудобные вопросы представителю охраны, а именно: на каком основании запрещена съёмка в торговом центре», — говорит фотограф.

Когда сотрудники Росгвардии попросили документ, подтверждающий нарушение, охранники принесли книжку с общими правилами посещения ТЦ DEPO, в которых был пункт, что съёмка в личных целях на территории торгового центра разрешена. По словам Ксении, в итоге сотрудники Росгвардии пригрозили охранникам выписать штраф за ложный вызов.

«В общем, отстали от нас несчастных, а мы завершили нашу фотосессию. Всё это было бы очень забавно, если бы не было так грустно. Настроение было испорчено, нервы измотаны. Мы были в шоке от происходящего. В совокупности эти разборки заняли два часа нашего драгоценного времени», — сказала Ксения.

Как рассказала АН «Между строк» юрист Екатерина Зубкова, торговый центр, как и любой магазин, — это общественное место, поэтому запрета на проведение в нём фото- или видеосъёмки нет.

Получить комментарий от администрации ТЦ DEPO не удалось.