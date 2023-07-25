МВД: В Свердловской области снижается преступность

В ГУ МВД по Свердловской области состоялась двухдневная коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона за 6 месяцев 2023 года. В совещании приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, глава Министерства общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, руководители всех территориальных ОВД, структурных подразделений главка. Мероприятие проходило под председательством генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

«Поставлено на учёт 25 тысяч преступных деяний, что на 4,6% меньше значений 2022 года. По общей регистрации преступлений область занимает девятую позицию после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Республики Татарстан, Ростовской области и Республики Башкортостан. Уровень преступности в регионе, на 100 тысяч жителей, остаётся одним из самых низких среди крупных субъектов страны. Убийства снизились на 27,6%, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,8%, изнасилований меньше на 7,6%, разбоев — на 5,6%, грабежей — на 16,1%, краж всех видов — на 18,3%, из них квартирных — на 36,1%, транспортных средств — на 13,4%, в том числе автомобилей — на 20,3%, а также угонов — на 9,8%», — сказал начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Станислав Каргаев.

С начала года следователями и дознавателями ОВД области расследовано 12,5 тысячи преступлений. Пресечена деятельность 132 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ. Практически на 10% возросла эффективность по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено около 2 тысяч лиц, совершивших преступления с использованием IT-технологий.

На 6,4% снизилось количество совершённых тяжких и особо тяжких преступлений в быту, на 17,2% — противоправных деяний в общественных местах, в том числе на 16,6% — на улицах. Также снизилось количество лиц, ранее совершавших преступления и вновь привлечённых к уголовной ответственности (на 10,7%), противоправных фактов в состоянии алкогольного опьянения (на 10,7%), стало меньше (на 5,8%) преступлений, совершённых иностранными гражданами, и на 30,9% в отношении них. На 13,3% меньше привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних.

«Одной из основных проблем в регионе остаётся мошенничество. Каждое четвёртое от всех поставленных на учёт преступлений занимают такого вида противоправные деяния (28,2%; 7085 из 25106). В I полугодии 2023 года от рук аферистов пострадало около 3 тысяч граждан, каждый третий из них пенсионер (941). Доверчивые жители Среднего Урала перевели мошенникам 1,2 млрд рублей. По линии трудовой миграции полицией пресечено свыше 4 тысяч административных правонарушений. Выдворено и депортировано за пределы страны порядка 300 иностранных граждан, еще более 1 тысячи установлен запрет на въезд в РФ», — рассказал полковник Валерий Горелых.

По его сведениям, напряжённой остаётся ситуация на дорогах. Несмотря на то, что количество погибших в ДТП снижено на 29,6% (114, из них трое детей), на 13,2% увеличилось количество аварий (1287), в которых пострадало на 14,9% больше граждан (1631). Рост ДТП отмечается на территории обслуживания 10 подразделений: Артёмовский, Богданович, Верхняя Пышма, Ирбит, Камышлов, Кировград, Невьянск, Полевской, Реж, Североуральск.

В завершении коллегии Александр Мешков поставил задачи на второе полугодие. Это активизация работы по профилактике мошенничеств, детской преступности, аварийности на транспортных артериях региона, а также подготовка к обеспечению безопасности в период 300-летия Екатеринбурга, Международного фестиваля университетского спорта и Единого дня голосования.