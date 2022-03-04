МВД предупреждает об ответственности за несанкционированные акции 

МВД предупреждает россиян об ответственности за организацию и участие в несанкционированных публичных мероприятиях. Руководство МВД дало установку на реализацию дополнительных мер по обеспечению правопорядка.

«МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом», — комментируют ситуацию в ведомстве.

МВД России призывает граждан не участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях и воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, предостеречь родственников, знакомых, несовершеннолетних детей.