МВД предложило установить новый платёж для работающих в России иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

Согласно предложениям ведомства, те, кто находится в стране на основании РВП и ВНЖ, имеют право работать, заплатив госпошлину — 1,600 и 3,5 тысячи рублей соответственно. Это даёт им возможность получать социальное и медицинское страхование, а их детям — посещать детские сады и школы, причём такие работники не платят социальные взносы, отметили в МВД.

При этом те, кто прибыл в Россию без визы, работают на основании патента и выплачивают 30–60 тысяч рублей в бюджет региона проживания, добавило ведомство. Для того чтобы избежать этих платежей, работники стремятся получить РВП и ВНЖ, «не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество», подчеркнуло министерство. На тех из них, кто работает по найму у физлиц, необходимо распространить обязательство по покупке патента, считает МВД. В ближайшее время МВД предложит инициативу для согласования Минтруду и Минэкономразвития.

По данным «Коммерсанта», активность ведомства объясняется необходимостью реализовывать концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы, которая ставит целью увеличить потоки долгосрочных мигрантов.