МВД: Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в России достиг исторического максимума и составил 99%

Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума и составил 99%. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, анализ состояния преступности в нашей стране показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в России — сегодня раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, повысилась раскрываемость грабежей, краж и ряда других преступлений.

По информации ведомства, в январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Количество преступных действий против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование — на 9,6%.

Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев — на 11,7%, грабежей — на 25%, краж — на 17,6%, в том числе автомобилей — на 25,2%, квартирных краж — на 28,5%, угонов транспортных средств — на 8,8%. Количество деяний, совершённых с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%. Кроме того, в общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах — на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей — на 27,1%, краж — на 27%, хулиганств — на 6,1%.

«Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. Преступлений прошлых лет в январе-июне 2023 года раскрыто на 5,4% больше, чем за 6 месяцев 2022 года. При этом 27,7% из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы. Активно проводится профилактическая работа в подростковой среде. Количество уголовно наказуемых деяний, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось на 7,7%. На 8,6% сократилось количество криминальных посягательств, жертвами которых стали дети», — отметила Ирина Волк.

На 4,3% снизилось количество преступлений, зарегистрированных на объектах транспортной инфраструктуры. По сравнению с январём-июнем прошлого года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 11,2% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на 12,5% больше связанных с их производством и на 19,6% — со сбытом. По оконченным производством уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

За последние 10 лет массив регистрируемой преступности в нашей стране снизился на 10,9%, посягательств против личности — более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В 2 раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Помимо этого, по сравнению с 2013 годом в 4 раза уменьшилось количество разбоев, в 3 раза — грабежей. Число краж сократилось на четверть, причём квартирных краж — в 3 раза, а краж транспортных средств — в 6 раз, угонов — почти в 3 раза. Подростковая преступность снизилась за 10 лет более чем в 2 раза, уличная — на 30%.

Кроме того, за последние 10 лет возросла раскрываемость многих наиболее опасных составов преступлений. Безопаснее стало на дорогах. Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом снизилось более чем на треть, число погибших — на 47,6%, раненых — на 38,2%. Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей — на 37% и раненых — на 19,4%.