МВД начало проверку из-за плесени на хлебе в центре подготовки полицейских Нижнего Тагила

В ГУ МВД по Свердловской области началась проверка после появления информации, что полицейских Нижнего Тагила кормят заплесневевшим хлебом, пишет Ura.ru.

Ранее фотографии с заплесневевшими кусками хлеба опубликовали в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте».

«Находимся в центре профессиональной подготовки полиции в городе Нижний Тагил. Сегодня накормили "свежим" хлебом. В такие моменты особенно чувствуется уважение к сотрудникам полиции, и такое не в первый раз», — прокомментировал фото разместивший их пользователь.

В ГУ МВД по Свердловской области предположили, что фото могут быть фейком.

«По мнению специалистов правоохраны, данный информационный ресурс имеет сомнительную репутацию. Тем не менее в установленном порядке мною подан рапорт руководству регионального полицейского главка на предмет выяснения, насколько соответствует действительности информация или это очередной фейк про МВД», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, врио начальника главка Пётр Кривегин распорядился провести проверку. Всех обучающихся в центре подготовки протестируют, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, кроме того, предстоит установить, кто, когда и на каких условиях заключил контракт на поставку продуктов. В случае если информация подтвердится, со стороны руководства последует адекватная реакция в отношении тех, кто допустил такое безобразие.