Музей-заповедник приглашает тагильчан присоединиться к экоакции и помочь птицам пережить зиму 

3 февраля в выставочных залах музея-заповедника «Горнозаводской Урал» начинается ежегодная зимняя экологическая акция «Доброе дело и птице приятно» (0+). В рамках экологической акции каждый гость выставки «Такие близкие животные» (0+) может получить бесплатно пакетик с зерновой смесью и покормить птиц в парке или рядом с домом. Цель акции – помочь пернатым, живущим в городе, перезимовать и благополучно дожить до весны.

«Наша еда не всегда полезна для животных. Жирная, солёная, жареная, острая пища приводит к нарушению нормальной работы пищеварительной системы. Даже привычный для нас хлеб в желудке птиц переваривается и усваивается достаточно тяжело. Поэтому важно не только подкармливать пернатых в зимнее время, но и делать это правильно. Нужно помнить о том, что только сытая и здоровая птица сможет поддерживать постоянную температуру тела и переносить холода», — рассказали в музее.

Добрая акция продлится до 16 марта. Выставка расположена по адресу проспект Ленина, 1.