Музей Исаакиевского собора отказался покидать помещение к Пасхе

Музей «Исаакиевский собор» не сможет вывезти все экспонаты до Пасхи, чтобы здание собора было передано РПЦ. Об этом заявил главный хранитель музея Мансур Доминов, передаёт «Интерфакс».

«Прежде всего, наша сторона отклоняет 16-е число, потому что это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом. Не готовы объекты для приёма экспонатов, намечены только объёмы», – пояснил он.

По словам Доминова, в соборе имеется около 26 тысяч экспонатов, которые можно перемещать. Он добавил, что если вывозить их, действуя по инструкции и закону, то «это не так просто». Хранитель назвал предполагаемую дату освобождения помещений «нереальной и надуманной», а также подчеркнул, что никаких приказов и распоряжений по этому поводу у него нет.

Ранее источники РБК сообщили, что администрация Санкт-Петербурга потребовала у музея Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, поскольку у чиновников «есть желание» передать здание в пользование РПЦ к празднику. Поскольку у музея нет своих помещений, обсуждается вариант перемещения коллекции в Государственный музей истории Петербурга, в котором уже заявили о готовности принять экспонаты.

Напомним, власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет. Решение вызвало недовольство у жителей города. Передача Исаакиевского собора церкви также спровоцировала протест со стороны учёных и представителей музеев. Против этого решения открыто выступил, в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Комсомольская правда»