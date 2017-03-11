Музей Исаакиевского собора попросили выехать к Пасхе

Власти Санкт-Петербурга распорядились вывезти экспонаты музея «Исаакиевский собор» к Пасхе – 16 апреля. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к Министерству культуры, сообщает канал РБК. По словам собеседников телеканала, распоряжение директору музея Николаю Бурову было отдано устно. Как пояснил источник, у чиновников «есть желание» передать весь Исаакиевский собор в пользование РПЦ к празднику.

«Называется дата вывоза музейного фонда – 16 апреля. Говорят, что надо ориентироваться именно на это число», – рассказал один из источников.

Отмечается, что речь идёт не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей, уточняет ещё один источник, близкий к Минкультуры. Обсуждается, что экспонаты смог бы принять Государственный музей истории Петербурга, крупнейший в городе.

«По сути, речь идёт об объединении двух музеев – Исаакиевского собора и истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ», – говорит собеседник РБК.

Сам Буров отказался от комментариев. В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга и в Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ также не ответили на запрос журналистов.

Вывозом музейных экспонатов из Исаакия власти могут не ограничиться, говорит собеседник издания, близкий к Минкультуры. По его словам, у властей «есть желание» передать к Пасхе весь Исаакиевский собор в пользование РПЦ. Но по закону о передаче церкви объектов религиозного назначения это сделать практически невозможно, поэтому есть надежда, что в итоге возобладает здравый смысл, подчёркивает источник.

Напомним, власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет. Решение вызвало недовольство у жителей города. Передача Исаакиевского собора церкви также спровоцировала протест со стороны учёных и представителей музеев. Против этого решения открыто выступил, в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС