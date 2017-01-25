В суд подан иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский подали в суд коллективный иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ, передаёт РИА Новости.

В карточке дела на сайте Василеостровского районного суда истцами, кроме Вишневского и Кобринского, указаны ещё 18 человек, ответчиком выступает Комитет имущественных отношений Петербурга. Русская православная церковь в деле указана как заинтересованная третья сторона.

Заявители уверены, что передача собора нарушает их право «на доступ и сохранность объекта культурного наследия», а также право на участие в культурной жизни города.

Cобор в пользование РПЦ по решению властей Петербурга передали 10 января.

Представители церкви уже объявили, что вход в собор станет бесплатным, в нём продолжат проводить экскурсии. При этом перемещение по собору будет иногда ограничиваться для проведения церковных служб.

Передача Исаакиевского собора церкви вызвала протест со стороны учёных и представителей музеев. Против этого решения открыто выступил, в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На 28 января в Петербурге запланирована акция против передачи собора. Власти не согласовали мероприятие, но организаторы всё равно планируют его провести.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости