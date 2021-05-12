Мурманские чиновники после трагедии в Казани потребовали создать список подозрительных учеников, документ попал в открытый доступ

Министерство образования Мурманской области после стрельбы в казанской школе потребовало от подведомственных учреждений создать список «склонных к нарушению дисциплины» школьников, студентов и выпускников, пишет телеграм-канал «Полярный день 51 Мурманск».

Минобразование потребовало создать список учеников и выпускников 2018–2020 годов, «склонных к нарушению дисциплины, проявляющих немотивированную агрессию, высказывавших угрозы в отношении учащихся или работников». Также в базу попали подростки, высказывающие суицидальные мысли, приносившие в школу оружие или в отношении которых «имеются подозрения о возможной подготовке к преступлениям насильственного характера».

Документ за подписью министра образования Мурманской области Ольги Дзюбы содержит ссылку, куда руководство учебных заведений должно внести персональные данные учеников. В течение нескольких часов после публикации документ находился в открытом доступе. В таблице содержались персональные данные школьников и их родителей, в том числе домашние адреса, телефоны и ссылки на страницы в соцсетях. Вечером 11 мая документ удалили из общего доступа.

«Медиазона» уточняет, что среди отрицательных характеристик подростков в таблице указывались «нецензурная брань», «бродяжничество», «участник акции в поддержку Навального», «увлекался военным снаряжением», «состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства», «воровство», «курит», «не признаёт авторитета», «алкоголизм, наркомания, от любой помощи отказывается», «свободолюбив, проявляет чёткое стремление к избавлению от границ».

Накануне в казанской гимназии № 175 бывший ученик Ильназ Галявиев открыл стрельбу. В результате погибли девять человек, ещё 21 пострадал. Нападавший задержан, СК возбудил дело о массовом убийстве.