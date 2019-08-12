Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в центре Москвы

Московские муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на согласование новой акции за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».

Филина сообщила изданию, что депутаты собираются провести шествие по бульварам численностью до 30 тысяч человек 17 августа. В тот же день на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы», объединяться коммунисты и несистемная оппозиция не намерены.

Предыдущая акция протеста проходила днём 10 августа на проспекте Сахарова и была согласована. В конце митинга был задержан один из выступающих, призвавший к «прогулке» до администрации президента, в остальном акция завершилась без серьёзных происшествий. Однако часть митингующих направилась на Китай-город, где начались массовые задержания, после которых в полиции оказались 256 человек.