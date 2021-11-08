​​​​​​​МС на обеде. Неудачное знакомство с гриль-баром «ШашлыкоFF» 

Опытные рестораторы знают, что хорошим тоном для любого заведения является качественный бизнес-ланч, ведь довольно часто гости начинают знакомство с кухней именно с обедов. Сегодня в нашей постоянной рубрике #МСнаобеде расскажем о том, почему наше знакомство с гриль-баром «ШашлыкоFF» на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле не задалось.

На сайте «ШашлыкоFF» есть три меню бизнес-ланчей, блюда из которых можно комбинировать. В каждом бизнес-ланче на выбор представлены салаты, супы и второе, отдельной строчкой прописано меню десертов.

Обед редакция заказала к 12:00, курьер опоздал на 10 минут и извинился за задержку. Но смутило журналистов не это. Сразу после оформления заказа нам перезвонил администратор и сообщил о том, что в заведении сломался терминал безналичного расчёта, и предложил оплатить заказ по номеру карты. Журналисты решили расплатиться наличными.

Второй минус: еду упаковали неаккуратно, баночки со сметаной и соусами открылись, пока были в пути. Не самая приятная картина. Но главное разочарование было впереди. Правда, не для всех журналистов.

Редактор Екатерина Баранова решила отведать «Норвежский суп» с рыбой и драники. Обед обошёлся ей в 258 рублей. Как отмечает Екатерина, это было её знакомство с заведением, и оно оказалось не самым приятным.

«Впервые ела в “ШашлыкоFF“. Возможно, бизнес-ланчи не самый лучший способ познакомиться с заведением, но свои выводы я всё равно уже сделала. Драники больше напоминали лепёшки с большим количеством муки. Никаких специй, даже чеснока я в них не заметила. Единственный плюс – порция была щедрая. Сливочный рыбный суп по консистенции больше напомнил молочный коктейль: в неперчённом, несолённом, совершенно безвкусном бульоне плавали едва заметные кусочки красной рыбы, томатов и один (один!) кубик картошки. Никогда не ела настолько жидкий и совершенно безвкусный суп! Наесться таким блюдом совершенно нереально», – констатирует Екатерина.

Контент-менеджер Данил Николаев заказал борщ и блинчики с творогом. За весь обед он заплатил 148 рублей.

«Суп был похож на жидкую пресную жижу, также, как и у Кати, а блинчики мне понравились», — поделился Данил.

Другого редактора «Между строк» Павла Булатова обед тоже разочаровал.

«Доставку заказывал впервые, до этого один раз был в самом заведении. И в обоих случаях не могу сказать, что всё было однозначно ужасно, но неприятное послевкусие осталось. По цене всё достаточно демократично, меню разнообразное и вызывает аппетит, но качество блюд, увы, не дотягивает до ресторанного. Больше всего претензий, как бы это удивительно не звучало, именно к шашлыку. На мой субъективный взгляд, дело именно в самом мясе, а не в способе приготовления или профессиональных способностях повара. Не получил я того эстетического удовольствия от еды, на которое рассчитывал. Вот к гарниру вообще никаких претензий нет: картошечка получилась изумительная, но всё же не ради неё я делал заказ. Надеюсь, руководство ресторана что-то придумает, чтобы мне опять захотелось дать им шанс».

Как это часто бывает, мнения в редакции делятся на два лагеря. Так, редактор Жанна Коробейникова осталась довольна заказанным блюдом. Она взяла из бизнес-ланча поке с тунцом и фунчозой за 179 рублей.

«Взяла поке в качестве эксперимента – за изобилие в нём явных вкусовых акцентов: маринованный имбирь, сельдерей, тунец, какой-то специальный соус. Стало любопытно, подружатся ли ингредиенты, или блюдо станет полнейшей какофонией. При том что я совершенно не поклонник маринованного имбиря, решила рискнуть, потому что другие составные части этого блюда вполне уважаю. И всё у нас с этим поке получилось, сочетание продуктов удачное, акценты расставались прекрасно, и ... самой не верится, но маринованный имбирь впервые в жизни я съела весь, и он не казался духами и мылом, как обычно. Тунец очень хорош, не консервированный, а за такую небольшую цену я ожидала именно его. Моя оценка – 10 из 10», – поделилась Жанна.

Журналист Анастасия Черемных тоже заказала драники и блинчики с творогом. Ей обед обошёлся в 218 рублей, и пришёлся по душе.

«Сделать выбор из довольно обширного списка блюд в меню бизнес-ланчей было непросто. Решила взять драники и блинчики. Порция драников оказалась большой, но само блюдо было пресным. А вот блинчики хороши», — делится Анастасия.

Оценка заведению от редакции — 6 из 10.