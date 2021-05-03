Может ли школьник зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц? Рассказываем истории трёх подростков из Нижнего Тагила, которые совмещают учёбу с работой

Подростки мечтают быть независимыми и самостоятельно зарабатывать, но кажется, что возможностей у них немного. На лето, если повезёт, можно устроиться в отряды мэра и получать 9500 рублей за несложную работу — уборку территории, покраску лавочек и заборов. Правда, количество рабочих мест ограничено, а желающих много, поэтому школьнику не удастся проработать в отряде дольше одного месяца. Выход один — осваивать современную профессию и совмещать работу с учёбой. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина разыскала трёх подростков из Нижнего Тагила, которые начали строить карьеру до того, как сдали ЕГЭ.

Антон Кайзер, 17 лет, работает разработчиком сайтов



Instagram ntnkzr / Антон Кайзер



Антон с 14 лет создаёт и продвигает сайты, на этом он зарабатывает порядка 30 тысяч рублей в месяц. Молодой человек освоил профессию через открытые видео в YouTube и бесплатные интенсивы. Платные курсы он не покупал.

«Буду честен: меня вдохновляли “ламбочки” (Lamborghini) и пальмы в Instagram некоторых популярных блогеров. Хотел так же. Об этом не принято говорить, но я говорю как есть. Роскошь, дорогие машины, путешествия — как этого можно не хотеть?! Можно лишь мечтать об этом или же стремиться к этому», — рассказал школьник.

Первый доход Антона от фриланса составил один доллар (58 рублей в 2017 году. — Прим. ред.). По его словам, радость была безумная. Со временем подросток начал расширять свой бизнес и арендовал офис недалеко от дома: там он работает и общается с заказчиками, если им нужна личная встреча. Юноша отмечает, что многие клиенты привередливы.

«Они хотят, чтобы за 1000 рублей ты стал их преданным сотрудником и делал всё, что тебе скажут. Иногда даже угрожают плохим отзывом, если откажешься что-то переделать. Хотя по договору всё было сделано, но им захотелось больше и не в рамках договорённостей», — поделился подросток.



Группа в соцсети «ВКонтакте» «Студия Антона Кайзера» / Антон у себя в офисе



На выполнение заказов Антон тратит от двух до четырёх часов в будни, в выходные он может и по 12 часов работать за компьютером. При этом Антон учится в 11-м классе, готовится к ЕГЭ, ходит на танцы в ансамбль «Родничок» и учится в автошколе. Он говорит, что правильное планирование позволяет ему легко совмещать работу с учёбой.

Более того, накануне у школьника вышла первая книга под названием «Самозанятый ребёнок». В ней он написал свою биографию, рассказал об ошибках и неудачах, а также раскрыл лайфхаки по ведению бизнеса. Своей книгой юный тагильчанин хочет показать читателям, что трудности в жизни — это нормальное явление, нужно их принимать и двигаться вперёд. Отметим, что с помощью этой книги Антон поставил мировой рекорд, став самым молодым автобиографом.

В 18 лет подросток планирует открыть свой бизнес, но какой именно, он ещё не придумал. Если бизнес «не пойдёт», у Антона есть запасной план: он устроится в какую-нибудь IT-компанию, ведь специалисты всегда нужны. Высшее образование по направлению «бизнес-информатика» юноша хочет получить в Международном институте дизайна и сервиса, который находится в Челябинске. Этот город привлекает его тем, что там развита IT-сфера.

Парень отмечает, что Нижний Тагил тоже отличный город для создания и ведения бизнеса.

«Смысл строить бизнес есть везде, где есть люди. Бизнес — это люди, это для людей. Всё, что делает бизнес, делается только для людей! Медведь не может заплатить денег, поэтому бизнес не для него, а вот человек может заплатить, значит, бизнес для него. Самореализоваться можно в любом городе, вопрос в том, что сделано для того, чтобы люди могли самореализоваться», — считает Антон Кайзер.

Павел Лисин, 17 лет, работает видеографом

Фото из личного архива Павла Лисина Фото из личного архива Павла Лисина

В 13 лет Паша записался в детскую студию журналистики «17 минус», где учился видеосъёмке, монтажу и написанию текстов. А уже в 14 лет подросток на время летних каникул официально устроился в телекомпанию «Тагил-ТВ», где три месяца проработал видеооператором. Как отмечает Паша, он был на равных с коллективом.

Когда лето закончилось, подросток пошёл дополнительно учиться в Школу кино и телевидения (ШКИТ). Съёмка, монтаж и режиссирование программ забирали у него много времени. Совмещать учёбу и ШКИТ парню было сложно, поэтому два года назад он перестал учиться очно. Паша — единственный ученик в своём классе, кто перевёлся на заочное обучение. Сейчас он занимается с репетиторами.

«Я всё осмыслил и понял, что шесть часов своего времени трачу ни на что: я тратил время на скандалы. Я приходил домой нервный, после школы я не мог ничего делать, меня всё бесило», — вспомнил подросток.

Всё своё время Паша начал посвящать журналистике и видеосъёмке. Его работы регулярно становились призёрами всероссийских и международных конкурсов журналистики, среди которых «Включайся», TIME CODE, «Таганайские музы». В 2020 году Паша со своим другом снял клип знаменитой уральской группе «Чайф».

«Люди сами стали на меня выходить. Сначала меня просили снять простые статичные видео знакомые, преподаватели. А потом уже и не только они. Я как наркотик: про него все знают, он не рекламируется, но некоторые покупают. При этом я нигде не пиарюсь», — говорит Павел Лисин.

Подросток снимает видео для разных людей и организаций, один из самых частых заказчиков Паши — центр «Мой бизнес». Двухминутные видео у юноши стоят в среднем 2500 рублей, по его словам, это дёшево для Нижнего Тагила. Устанавливая цену ролика, школьник учитывает много факторов.

«Всё измеряется по длительности и сложности видео. Если нужна анимация на минутный ролик, то он будет стоить столько же, сколько и минутное видео», — объясняет Паша.

По словам подростка, сейчас в городе действительно большая конкуренция среди видеографов.

«В Нижнем Тагиле есть два рынка: школьники-видеографы, которые снимают дёшево и креативно, но не всегда качественно, и взрослые операторы, которые хотят окупить свою дорогую аппарату, поэтому ставят большую цену», — говорит школьник.

Этим летом после сдачи ЕГЭ Павел хочет уехать из Нижнего Тагила в Москву, потому что здесь нет работы и перспектив. В столице юноша мечтает устроиться на федеральный канал, ближе всего ему «Дождь» и «Москва 24». Но там он планирует работать уже не оператором, а продюсером.

Поступать в университет Паша пока не хочет, ему не нравится нынешнее образование в России. Но он не отрицает возможность того, что через несколько лет всё-таки подаст документы в институт.

Ксения Казанцева, 16 лет, работает SMM-специалистом

Ксюша прошлым летом от нечего делать прошла бесплатные курсы по SMM в YouTube. Платные курсы она покупать не стала, потому что они дорогие и не факт, что рабочие.

«Всегда стремилась быть финансово независимой от родителей, потому что в какой-то момент мне стало просто неловко просить деньги у родителей, я ведь уже взрослая, независимая», — поделилась школьница.

О том, что Ксюша занимается SMM, узнала директор секонд-хенда «Барахольщицы» Полина Блок. Девушке в этот момент в команду требовался SMM-специалист. Тогда директор предложила школьнице вести аккаунт в Instagram.

Полгода Ксюша ведёт Instagram-аккаунт магазина. Её задачи: писать тексты для постов, выкладывать сторис, договариваться с другими людьми о сотрудничестве, снимать и выкладывать видео в TikTok.

В день Ксюша тратит на работу примерно 1,5–2 часа. Большую часть обязанностей она выполняет онлайн, находясь дома, но раз в неделю лично приходит в магазин, чтобы сделать нужные фото и видео для Instagram.

В среднем Ксюша зарабатывает около 3000 рублей в месяц. У неё сдельная оплата, поэтому она получает столько, сколько отработала. Например, за оформление одной сторис Ксюша получает примерно 14 рублей.

«Это не просто сторис, на каждую я трачу примерно 20 минут своего времени. У нас ведь в Instagram уже 3000 подписчиков», — поясняет Ксения Казанцева.

Работу Ксюша совмещает с учёбой и подготовкой к ОГЭ. По её словам, SMM ей даётся легко. В школе Ксюша учится на 4 и 5, попутно она занимается журналистикой. В будущем школьница рассматривает вариант работать ведущей на каком-нибудь телеканале. Но пока для неё в приоритете сдать на отлично экзамены в 9-м классе.