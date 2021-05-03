Общество

Может ли школьник зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц? Рассказываем истории трёх подростков из Нижнего Тагила, которые совмещают учёбу с работой

03.05.2021 13:56
Может ли школьник зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц? Рассказываем истории трёх подростков из Нижнего Тагила, которые совмещают учёбу с работой

Подростки мечтают быть независимыми и самостоятельно зарабатывать, но кажется, что возможностей у них немного. На лето, если повезёт, можно устроиться в отряды мэра и получать 9500 рублей за несложную работу — уборку территории, покраску лавочек и заборов. Правда, количество рабочих мест ограничено, а желающих много, поэтому школьнику не удастся проработать в отряде дольше одного месяца. Выход один — осваивать современную профессию и совмещать работу с учёбой. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина разыскала трёх подростков из Нижнего Тагила, которые начали строить карьеру до того, как сдали ЕГЭ.

Антон Кайзер, 17 лет, работает разработчиком сайтов


Instagram ntnkzr / Антон Кайзер

Антон с 14 лет создаёт и продвигает сайты, на этом он зарабатывает порядка 30 тысяч рублей в месяц. Молодой человек освоил профессию через открытые видео в YouTube и бесплатные интенсивы. Платные курсы он не покупал.

«Буду честен: меня вдохновляли “ламбочки” (Lamborghini) и пальмы в Instagram некоторых популярных блогеров. Хотел так же. Об этом не принято говорить, но я говорю как есть. Роскошь, дорогие машины, путешествия как этого можно не хотеть?! Можно лишь мечтать об этом или же стремиться к этому», рассказал школьник.

Первый доход Антона от фриланса составил один доллар (58 рублей в 2017 году. — Прим. ред.). По его словам, радость была безумная. Со временем подросток начал расширять свой бизнес и арендовал офис недалеко от дома: там он работает и общается с заказчиками, если им нужна личная встреча. Юноша отмечает, что многие клиенты привередливы. 

«Они хотят, чтобы за 1000 рублей ты стал их преданным сотрудником и делал всё, что тебе скажут. Иногда даже угрожают плохим отзывом, если откажешься что-то переделать. Хотя по договору всё было сделано, но им захотелось больше и не в рамках договорённостей», поделился подросток.


Группа в соцсети «ВКонтакте» «Студия Антона Кайзера» / Антон у себя в офисе

На выполнение заказов Антон тратит от двух до четырёх часов в будни, в выходные он может и по 12 часов работать за компьютером. При этом Антон учится в 11-м классе, готовится к ЕГЭ, ходит на танцы в ансамбль «Родничок» и учится в автошколе. Он говорит, что правильное планирование позволяет ему легко совмещать работу с учёбой.

Более того, накануне у школьника вышла первая книга под названием «Самозанятый ребёнок». В ней он написал свою биографию, рассказал об ошибках и неудачах, а также раскрыл лайфхаки по ведению бизнеса. Своей книгой юный тагильчанин хочет показать читателям, что трудности в жизни — это нормальное явление, нужно их принимать и двигаться вперёд. Отметим, что с помощью этой книги Антон поставил мировой рекорд, став самым молодым автобиографом. 

В 18 лет подросток планирует открыть свой бизнес, но какой именно, он ещё не придумал. Если бизнес «не пойдёт», у Антона есть запасной план: он устроится в какую-нибудь IT-компанию, ведь специалисты всегда нужны. Высшее образование по направлению «бизнес-информатика» юноша хочет получить в Международном институте дизайна и сервиса, который находится в Челябинске. Этот город привлекает его тем, что там развита IT-сфера. 

Парень отмечает, что Нижний Тагил тоже отличный город для создания и ведения бизнеса. 

«Смысл строить бизнес есть везде, где есть люди. Бизнес это люди, это для людей. Всё, что делает бизнес, делается только для людей! Медведь не может заплатить денег, поэтому бизнес не для него, а вот человек может заплатить, значит, бизнес для него. Самореализоваться можно в любом городе, вопрос в том, что сделано для того, чтобы люди могли самореализоваться», считает Антон Кайзер. 

Павел Лисин, 17 лет, работает видеографом

В 13 лет Паша записался в детскую студию журналистики «17 минус», где учился видеосъёмке, монтажу и написанию текстов. А уже в 14 лет подросток на время летних каникул официально устроился в телекомпанию «Тагил-ТВ», где три месяца проработал видеооператором. Как отмечает Паша, он был на равных с коллективом.

Когда лето закончилось, подросток пошёл дополнительно учиться в Школу кино и телевидения (ШКИТ). Съёмка, монтаж и режиссирование программ забирали у него много времени. Совмещать учёбу и ШКИТ парню было сложно, поэтому два года назад он перестал учиться очно. Паша — единственный ученик в своём классе, кто перевёлся на заочное обучение. Сейчас он занимается с репетиторами.

«Я всё осмыслил и понял, что шесть часов своего времени трачу ни на что: я тратил время на скандалы. Я приходил домой нервный, после школы я не мог ничего делать, меня всё бесило», вспомнил подросток.

Всё своё время Паша начал посвящать журналистике и видеосъёмке. Его работы регулярно становились призёрами всероссийских и международных конкурсов журналистики, среди которых «Включайся», TIME CODE, «Таганайские музы». В 2020 году Паша со своим другом снял клип знаменитой уральской группе «Чайф». 

«Люди сами стали на меня выходить. Сначала меня просили снять простые статичные видео знакомые, преподаватели. А потом уже и не только они. Я как наркотик: про него все знают, он не рекламируется, но некоторые покупают. При этом я нигде не пиарюсь», говорит Павел Лисин.

Подросток снимает видео для разных людей и организаций, один из самых частых заказчиков Паши — центр «Мой бизнес». Двухминутные видео у юноши стоят в среднем 2500 рублей, по его словам, это дёшево для Нижнего Тагила. Устанавливая цену ролика, школьник учитывает много факторов.

«Всё измеряется по длительности и сложности видео. Если нужна анимация на минутный ролик, то он будет стоить столько же, сколько и минутное видео», объясняет Паша.

По словам подростка, сейчас в городе действительно большая конкуренция среди видеографов.

«В Нижнем Тагиле есть два рынка: школьники-видеографы, которые снимают дёшево и креативно, но не всегда качественно, и взрослые операторы, которые хотят окупить свою дорогую аппарату, поэтому ставят большую цену», говорит школьник.

Этим летом после сдачи ЕГЭ Павел хочет уехать из Нижнего Тагила в Москву, потому что здесь нет работы и перспектив. В столице юноша мечтает устроиться на федеральный канал, ближе всего ему «Дождь» и «Москва 24». Но там он планирует работать уже не оператором, а продюсером.

Поступать в университет Паша пока не хочет, ему не нравится нынешнее образование в России. Но он не отрицает возможность того, что через несколько лет всё-таки подаст документы в институт.

Ксения Казанцева, 16 лет, работает SMM-специалистом

Ксюша прошлым летом от нечего делать прошла бесплатные курсы по SMM в YouTube. Платные курсы она покупать не стала, потому что они дорогие и не факт, что рабочие.

«Всегда стремилась быть финансово независимой от родителей, потому что в какой-то момент мне стало просто неловко просить деньги у родителей, я ведь уже взрослая, независимая», поделилась школьница.

О том, что Ксюша занимается SMM, узнала директор секонд-хенда «Барахольщицы» Полина Блок. Девушке в этот момент в команду требовался SMM-специалист. Тогда директор предложила школьнице вести аккаунт в Instagram.

Полгода Ксюша ведёт Instagram-аккаунт магазина. Её задачи: писать тексты для постов, выкладывать сторис, договариваться с другими людьми о сотрудничестве, снимать и выкладывать видео в TikTok.

В день Ксюша тратит на работу примерно 1,5–2 часа. Большую часть обязанностей она выполняет онлайн, находясь дома, но раз в неделю лично приходит в магазин, чтобы сделать нужные фото и видео для Instagram.

В среднем Ксюша зарабатывает около 3000 рублей в месяц. У неё сдельная оплата, поэтому она получает столько, сколько отработала. Например, за оформление одной сторис Ксюша получает примерно 14 рублей. 

«Это не просто сторис, на каждую я трачу примерно 20 минут своего времени. У нас ведь в Instagram уже 3000 подписчиков», поясняет Ксения Казанцева.  

Работу Ксюша совмещает с учёбой и подготовкой к ОГЭ. По её словам, SMM ей даётся легко. В школе Ксюша учится на 4 и 5, попутно она занимается журналистикой. В будущем школьница рассматривает вариант работать ведущей на каком-нибудь телеканале. Но пока для неё в приоритете сдать на отлично экзамены в 9-м классе.

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