Мотоциклист из Нижнего Тагила похитил крышки укрытия железнодорожного кабеля, но был задержан по следам на снегу

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил задержали 38-летнего местного жителя, который похитил 14 крышек укрытия кабеля на железнодорожном мосту через реку Тагил между станциями Лая и Сан-Донато. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, пропажу обнаружили во время планового осмотра моста, ущерб оценивается почти в 78 тысяч рублей.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции в ходе осмотра места происшествия выявили на снегу следы транспортного средства, предположительно мотоцикла, которые привели их к садовому участку, где и проживал подозреваемый. При осмотре придомовой территории сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенные детали, после чего подозреваемого доставили в служебное помещение Линейного отдела», — рассказали в транспортной полиции.

Правоохранители отмечают, что похищенные крышки задержанный уже успел распилить, чтобы сдать в пункт приёма металлолома.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.