«Мотив» пообещал компенсации оставшимся без связи абонентам

Оператор сотовой связи «Мотив» заявил о локализации аварии, произошедшей вечером 25 октября. Сейчас специалисты компании работают над устранением последствий. Абонентам предложили различные варианты компенсаций за время, проведённое без связи.

«На выбор абонента будет предоставлено: пакет интернет-трафика размером 10 ГБ на срок до 7 дней или безлимитные звонки на все номера региона присутствия в течение 7 дней. Подробная информация, как оформить компенсацию, будет размещена на официальном сайте в понедельник», — сообщили в группе оператора в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, вечером 25 октября абоненты «Мотива» массово пожаловались на отсутствие связи. В компании пояснили, что произошло повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля связи.