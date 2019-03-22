Экономика

Мост через тагильский пруд получил положительное заключение госэкспертизы

22.03.2019 12:18
Мост через тагильский пруд получил положительное заключение госэкспертизы

Мэрия Нижнего Тагила получила положительное заключение госэкспертизы на проект моста через Тагильский пруд. Об этом сегодня сообщил мэр города Владислав Пинаев на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

 «Вопрос был крайне непростой. Мы снизили первоначальную стоимость и сроки. Мы получили  положительное заключение экспертизы по мостовому переходу через Тагильский пруд. Теперь у нас есть все возможности в соответствии с законом подать заявку в Минтранс с целью включения города в госпрограмму Свердловской области и получения первой части финансирования. Эту работу мы сейчас активизируем. На сегодня мы будем готовить заявку в Министерство финансов. При стечении хороших обстоятельств, мы попадаем в апрельскую корректировку. В любом случае у нас есть все основания твёрдо говорить о том, что мы готовы к подаче заявки и к реализации долгожданного проекта, долгожданного всеми тагильчанами», прокомментировал Владислав Пинаев.

Строительство моста оценивается в 3,8 млрд рублей. По проекту «Уралгипротранса» у моста будет четыре полосы, его протяжённость составит 450 метров. Мост соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе.

Закладка первого камня в основание моста состоится в День города, 11 августа. Идея возвести мост через Нижнетагильский пруд, что планировалось ещё во времена СССР, появилась у бывшего мэра Сергея Носова в 2014 году.

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