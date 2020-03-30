Московской полиции подготовили памятки для патрулирования города на карантине

Для московских полицейских подготовили памятки, в которых говорится, какие места нужно патрулировать во время карантина и как наказывать нарушителей режима самоизоляции, со ссылкой на источник в силовых структурах города пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что полицейские будут патрулировать детские и спортивные площадки, стадионы, пляжи и набережные, парки, скверы и бульвары; в список также включили зоны ожидания на автомойках, гаражи, стоянки, кладбища, смотровые и сценические площадки, места для выгула собак, дворы и территории возле поликлиник, детских садов и школ.

В случае, если патрульные увидят компанию из двух и более человек, они должны напомнить горожанам об объявленном мэром карантине. Если причина выйти на улицу покажется полицейским недостаточно веской, нарушителям выпишут протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль). Также нарушителям может грозить протокол по статье 19.3 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, а при отказе показывать документы или попытке сбежать патрульные могут доставить человека в отдел полиции.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в городе вводится режим всеобщей самоизоляции: горожанам нельзя выходить из дома, кроме как в соседний магазин или аптеку, также разрешается выносить мусор и гулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома. Аналогичные меры ввели в Подмосковье, а также в Мурманской и Калининградской областях.

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