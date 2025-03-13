Мошенники стали использовать записи автоответчиков для создания дипфейков

Мошенники освоили технологию создания дипфейков при помощи ИИ на основе записей автоответчиков, сообщают «Известия». Эти записи позволяют преступникам имитировать голос потенциальной жертвы и в дальнейшем использовать его при атаках на её окружение.

«Персональное голосовое приветствие на автоответчике — такой же образец голоса, как, например, реальный телефонный разговор или голосовое сообщение из украденного аккаунта. На сегодняшний день существует множество инструментов для создания поддельных видео и аудиосообщений, которые преступники могут применять даже без особых технических знаний», — рассказывает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.

Он отмечает, что подделанные аудиосообщения используются во многих распространенных схемах. Например, мошенники отправляют такие сообщения с просьбой одолжить денег родственникам, коллегам жертвы или в групповые чаты, чтобы ввести их в заблуждение и заставить поверить, что просьба исходит от знакомого человека. В схемах с фейковыми знакомствами FakeDate или с сообщениями от руководителя FakeBoss злоумышленники получают ещё больше возможностей для обмана жертв, создавая у них иллюзию общения с реальным человеком. Голосовые сообщения, которые злоумышленники подделывают с помощью ИИ, становятся всё более качественными — интонации голоса всё естественнее, а в записях всё меньше дефектов, которые выдают подделку.

«Автоответчик — это доступный источник информации, ведь для доступа к нему мошенникам не требуются какие-то инструменты взлома. Без каких-либо усилий они получают сразу два вида данных: телефонный номер и образец голоса», — отмечает GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова.

По её словам, для того чтобы защититься от схем мошенников, связанных с использованием голосовых приветствий на автоответчиках, лучше не записывать их самостоятельно, а воспользоваться услугами операторов связи, которые имеют собственные инструменты. С помощью таких инструментов можно оставить сообщение с просьбой перезвонить, при этом они не дают звонящему образец голоса, поскольку за пользователя отвечает робот.