Общество

Мосгорсуд признал законным отказ в лишении родительских прав семьи Проказовых

06.11.2019 12:42
Мосгорсуд признал законным отказ в лишении родительских прав семьи Проказовых

Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда Москвы, который отказался лишать родительских прав семью Проказовых, со ссылкой на адвоката семьи Максима Пашкова пишет «Интерфакс».

Лефортовский суд ранее вынес предупреждение о «необходимости изменения отношения к воспитанию детей». Иск о лишении родительских прав подала прокуратура: по версии ведомства, на акции протеста 27 июля родители передали «малолетнего ребёнка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Прокуратура утверждает, что супруги эксплуатировали ребёнка и злоупотребили родительскими правами. В то же время супруги Проказовы утверждают, что не участвовали в акции протеста, а гуляли. По их версии, они передали ребёнка не незнакомому человеку, а его дяде.

Фото: Анастасия Ясеницкая/«Медиазона»
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