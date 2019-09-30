Мосгорсуд приговорил Павла Устинова к 1 году лишения свободы условно

Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу на приговор Павлу Устинову, постановил изменить приговор актёру и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы условно и двух лет испытательного срока, пишет Znak.com. Ранее следствие просило приговорить Устинова к 3,5 годам лишения свободы условно.

В ходе судебного заседания судья приобщил к материалам дела видеозаписи, которые ранее отказался смотреть судья Тверского райсуда Алексей Криворучко. Среди представленных записей были и те, на которых отчётливо видно, что Устинов не мог стать причиной вывиха плеча у росгвардейца Александра Лягина. Сам силовик впервые объяснил, почему на акции протеста 3 августа было принято решение задержать Павла Устинова.

«Мы заприметили его сразу, поэтому целенаправленно шли к нему, он одет был так странно, в телефон смотрел, у перехода стоял, мало ли какие действия мог координировать, лозунги выкрикивал, моя группа слышала это», — пояснил в суде Лягин.

Лягин также заявил, что, несмотря на то что Устинова он считает виновным, приговор для актёра не должен быть связан с реальным лишением свободы.

Напомним, по версии следствия, на акции протеста 3 августа в Москве актёр Устинов оказал сопротивление сотруднику Росгвардии, в результате чего тот якобы получил вывих плеча. Устинов свою вину не признал: он настаивает, что не участвовал в митинге и просто ждал своего друга около Пушкинской площади.