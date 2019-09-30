Обвинение попросило заменить Павлу Устинову реальный срок на условный

Прокурор Анастасия Зверева попросила заменить актёру Павлу Устинову реальный срок на условный по делу о нападении на росгвардейца на акции 3 августа, пишет «Медуза».

По мнению Зверевой, приобщённые к делу видеозаписи задержания Устинова с разных ракурсов не опровергают его вину, которая подтверждается показаниями потерпевшего росгвардейца Лягина и других. Обвинение также приобщило к делу постановление о привлечении Устинова к административной ответственности за акцию 3 августа. Зверева попросила назначить Устинову 3,5 года условно.

Напомним, 16 сентября судья Криворучко приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к бойцу Росгвардии. Суд и следствие установили, что Устинов 3 августа пришёл на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Когда его задерживали, он оказал сопротивление омоновцам, потянул Лягина за плечо, и тот получил вывих.

Устинов вину не признал и заявил, что в акции участвовать не собирался, а при задержании не сопротивлялся. Гособвинитель просил для него шесть лет колонии.