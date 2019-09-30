Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актёра Устинова спустя 2 недели после вынесения приговора

Мосгорсуд решил приобщить к делу все видеозаписи задержания актёра Павла Устинова 3 августа в Москве и материалы независимой экспертизы, пишет «Интерфакс».

Также судья приобщила к делу экспертизу, в которой говорится, что на записи задержания не видно, чтобы Устинов захватывал руки сотрудника Росгвардии, что ему вменили в вину.

26 сентября приобщить к делу видеозаписи попросили и защита Устинова, и потерпевший — боец ОМОНа Александр Лягин. Адвокат Александр Чешков представил записи корреспондента «Дождя» Василия Полонского и сотрудника Amnesty International Олега Козловского, ранее изучить эти записи отказался судья Тверского суда Алексей Криворучко.

Лягин представил запись, которую нашёл в интернете. Ходатайство о просмотре видео, «которое есть в деле, но не было положено в основу приговора», на заседании заявила и гособвинитель. 26 сентября суд не принял решения по этим ходатайствам и перенёс заседание на 30 сентября, чтобы обеспечить техническую возможность исследования новых доказательств по делу.

Напомним, 16 сентября судья Криворучко приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к бойцу Росгвардии. Суд и следствие установили, что Устинов 3 августа пришёл на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Когда его задерживали, он оказал сопротивление омоновцам, потянул Лягина за плечо, и тот получил вывих.

Устинов вину не признал и заявил, что в акции участвовать не собирался, а при задержании не сопротивлялся. Гособвинитель просил для него шесть лет колонии.