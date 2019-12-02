Мосгорсуд отклонил жалобу Ивана Голунова на затягивание проверки в отношении задержавших его полицейских

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу журналиста «Медузы» Ивана Голунова на затягивание проверки в отношении полицейских, проводивших его задержание, пишет «Интерфакс».

В ходе заседания представитель прокуратуры выступила против того, чтобы удовлетворять жалобу, отметив, что документы следствия доказывают, что «дело рассматривается своевременно».

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин ранее подал в суд жалобу на бездействие следователя в связи с расследованием действий полицейских, задержавших журналиста: в отношении них так и не возбудили уголовное дело. Адвокат просил обязать СК устранить нарушения.

Напомним, в июне журналист Иван Голунов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Голунов связал своё задержание с подготовкой материала о столичном ритуальном рынке. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично объявил о прекращении дела.