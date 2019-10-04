Мосгорсуд оставил без изменений приговор блогеру Владиславу Синице, осуждённому на 5 лет за твит о детях силовиков, пишет «Медуза».

Оставить решение Тверского суда без изменений просила прокурор Анастасия Зверева. Защита просила оправдать Синицу или назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

«Мне противно осознавать, что наша страна живёт в средневековье — это даже не 1937-й год, это охота на ведьм, присущая XIII веку», — сказал Синица в последнем слове.

Апелляция Синицы — вторая в «московском деле». Ранее Мосгорсуд пересмотрел приговор актёру Павлу Устинову, заменив ему реальный срок в 3,5 года колонии на 1 год условно по обвинению в применении насилия против бойца Росгвардии.