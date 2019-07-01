Молодёжный театр откроется в августе премьерой детского спектакля

После продолжительного отдыха, Молодёжный театр вновь распахнёт свои двери. 10 августа состоится премьера спектакля «История Ладошкиных», где родители знакомят маленького мальчика с миром людей и животных через тактильные ощущения. Первые репетиции актёров начнутся уже 20 июля, об этом АН «Между строк» рассказала директор театра Наталия Мозжакова.

В апреле 2018 года театр на Вагонке закрыли из-за нарушений противопожарной безопасности. Недавно счётная палата Нижнего Тагила выявила нарушения в Молодёжном театре на сумму почти 40 млн рублей. Однако, новый директор Молодёжного Наталия Мозжакова заявила, что ситуация не критична – все замечания устранят в течение лета. Сегодня учреждение готовится к новому сезону.

«Планов много, планы творческие. До конца года хотим представить шесть новых постановок, обновить коллектив: набрать новых актёров, режиссёров-художников, выбрать главного режиссёра. Нужно привести в порядок всю документацию, сделать ремонт. В бюджете уже запланированы средства на починку крыши. Капитальный ремонт – это процесс написания технического задания, составление проектно-сметной документации, прохождение экспертизы. Всё это займёт год, полтора», - отметила директор Молодёжного театра.

У Наталии много проектов, которые она хочет реализовать в ближайшее время – в одном из отделений театра установить экспериментальную сцену, где будут выступать артисты, и сделать детскую библиотеку. Также необходимо обновить световое оборудование, кресла в зрительном зале, покрасить стены и потолки. Инициативу творческого коллектива поддерживает и администрация города.

«Недавно состоялась корректировка бюджета, и мы с экономии отрасли культуры выделим молодёжному театру в районе 1 300 000 рублей на новое звуковое и световое оборудование, также на развитие билетного хозяйства, и на косметический ремонт», - рассказала начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Сейчас в театре работают всего 4 актёра. Из вновь прибывших Сергей Трёкин, который уверен, что новый директор сможет вывести учреждение из кризисной ситуации.

Напомним, более трёх лет муниципальный Молодёжный театр сотрясали скандалы. Сначала худрук Владимир Вейде отказывался работать под руководством нового директора Юлии Журавлёвой. Затем его оппоненты — режиссёр Татьяна Захарова и поддерживающие её артисты — заявили, что из-за капризов худрука была уволена ведущая артистка Анна Каратаева. Мэрия — учредитель театра — все эти годы дистанцировалась от урегулирования конфликта. С 25 марта директором театра назначена Наталия Мозжакова.