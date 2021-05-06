Молодёжный театр Нижнего Тагила объявил конкурс рисунков для оформления нового спектакля «Чиполлино»

Новый Молодёжный театр на Вагонке объявил конкурс рисунков для своих маленьких и юных зрителей. Самые интересные иллюстрации будут использованы при художественном оформлении нового спектакля «Чиполлино» по повести итальянского писателя Джанни Родари.

Премьера пластической сказки про приключения мальчика-луковички намечена на 29 и 30 мая. Над ней работают артисты театра и режиссёр и хореограф из Екатеринбурга Александр Фролов. Также принять участие в создании постановки могут зрители.

До 10 мая театр принимает рисунки по мотивам детской сказки «Приключения Чиполлино». Конкурс проводится в трёх возрастных номинациях: 7–9 лет, 10–13 лет и 14–18 лет. Работы можно приносить в театр ежедневно с 10:00 до 18:00. Форма, стиль, материалы могут быть любые, формат — А4.

По итогам конкурса в фойе театра создадут выставку детских рисунков, а отобранные режиссёром работы будут задействованы в спектакле. Победителей ждут призы, билеты и сувениры. Подробности о конкурсе можно узнать по телефону: 8 (3435) 92-83-87.