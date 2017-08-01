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03 Авг 2017 15:30 | Метки: Новости, Общество

Молодёжь на сентябрьские выборы зазывают при помощи приложения для знакомств. «Встречайтесь и голосуйте вместе»

В сети появилось приложение «Вместе на выборы», разработанное сервисом онлайн-знакомств Mamba, 30% акций которого принадлежат Mail.Ru Group. Пользователям рассказывают о выборах 10 сентября и помогают найти свой избирательный участок, после чего предлагают для знакомства кандидатуры из системы Mamba, спрашивая, хотят ли они пойти вместе с ними на выборы.

«Новые люди, новое общение, новые пары каждый день. Выбирай по фото тех, кто тебе нравится. Голосуй за понравившиеся фотографии. Дари уникальные подарки. Общайся в чате и договаривайся о встрече. Встречайтесь на выборах 10 сентября и голосуйте вместе», – говорится в описании приложения.

По функционалу приложение почти ничем не отличается от таких сервисов знакомств, как Mamba, Tinder или Badoo. С девушками или парнями можно знакомиться при помощи так называемого «мэтчинга» (когда фотографиям профиля ставятся взаимные лайки). Пользователи приложения при помощи пополнения специального счёта также могут устанавливать VIP-статус.

Желающим воспользоваться приложением «Вместе на выборы» следует учитывать, что при его установке собирается большое количество персональных данных. Приложение предлагает авторизоваться через «ВКонтакте», просит написать номер мобильного телефона, после чего необходимо подтвердить регистрацию через ссылку, высланную на электронную почту.

«В систему вшита база данных ГАС "Выборы", оценочно – записи о 109 миллионах избирателей. Некорректное фото на аватарке (например, руки вместо лица) определяет автоматически. Можно предположить, что подключат нейросеть типа Findface для распознавания лиц. Запрашивает доступ к геолокации и разрешение на отправку уведомлений», – комментирует в соцсетях появившееся приложение политолог Алексей Швайгерт. 

Политологи предполагают, что приложение «Вместе на выборы» могло быть создано, чтобы повысить явку молодёжи на выборах 10 сентября, а также в коммерческих целях.

Напомним, Нижний Тагил 10 сентября будет выбирать депутатов гордумы седьмого созыва, главу города и губернатора Свердловской области.

Агентство новостей «Между строк»

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