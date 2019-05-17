Молодогвардейцы проведут свой опрос о строительстве храма в сквере Екатеринбурга

В эту субботу «Молодая гвардия» готовится опросить жителей Екатеринбурга о строительстве храма в сквере. Информация о сборе волонтёров, готовых выйти на улицы и пообщаться с екатеринбуржцами, появилась в группе организации минувшей ночью. А в мэрии ещё решают, каким образом узнать мнение горожан о строительстве храма в сквере.

«Мы не хотим оставаться в стороне от ситуации, которая происходит в нашем городе. Вчера мы смотрели запись форума ОНФ, где Владимир Путин предложил провести опрос. Мы решили эту инициативу поддержать. Сегодня мы собираем заявки от тех, кто хочет заняться проведением опроса», — пояснил E1.ru руководитель штаба «Молодой гвардии» Артём Николаев.

По его словам, в пятницу молодогвардейцы разработают форму анкеты, а уже в субботу и воскресенье выйдут к скверу, чтобы опросить около тысячи человек.

«Это не референдум — мы просто хотим понять отношение людей к тому, что происходит в сквере. Планируем, что в понедельник будут известны итоги», — сказал Артём Николаев.

Какие именно вопросы будут в анкете, он не уточнил, но отметил, что некоторые будут касаться протестных акций, которые с понедельника проходят в центре Екатеринбурга.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил городским властям провести опрос населения, чтобы узнать отношение к строительству храма. В мэрии Екатеринбурга на предложение президента оперативно отреагировали. Александр Высокинский рассказал, как будет проходить опрос.