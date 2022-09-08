Молодая пара из Нижнего Тагила поженится в эфире реалити-шоу «Четыре свадьбы»

Пара из Нижнего Тагила Кристина и Михаил стали участниками реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». По правилам шоу в каждом выпуске четыре невесты из разных городов приходят на свадьбы друг к другу, чтобы оценить их. Участницы голосуют, выставляя баллы по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Главная задача участниц телешоу — устроить самое роскошное торжество, превзойдя тем самым соперниц. Выпуск со свадьбой тагильчан покажут сегодня, 8 сентября, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Как сообщает ИА «Все новости», Кристина и Михаил познакомились в социальных сетях. Они устроят торжество в классическом стиле с бюджетом 150 тысяч рублей. Главной фишкой свадьбы станет сам банкет, который пройдёт в спортивной школе.

Отметим, Кристина раньше занималась в СДЮСШОР «Аист» прыжками на лыжах с трамплина, является призёром Европейского Олимпийского фестиваля, победителем первенства России (2010 год), мастером спорта.

Напомним, ранее мы писали про молодожёнов из Нижнего Тагила Киридию и Ивана, которые стали победителями проекта «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Тагильчане решили провести свадьбу в классическом стиле. Выкуп проходил в центре города, в районе кинотеатра «Родина», а венчались молодые в Свято-Троицком кафедральном соборе. После прогулки на плавающей веранде по Тагильскому пруду молодожёны и гости отправились в ресторан на 5-м этаже ТЦ «Александровский пассаж». По итогам голосования тагильчане набрали 85 баллов, как и ещё одна пара, но девушки, занявшие 3-е и 4-е места решили, что победу заслуживает Киридия.