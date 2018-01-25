МОК: Российские болельщики могут использовать флаг страны на Олимпиаде

Российским болельщикам не запрещено использовать национальный флаг на Олимпийских играх в Пхёнчхане, со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) пишет ТАСС.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено», — заявили в организации.

Накануне РИА Новости обратило внимание на то, что МОК запрещает проносить на трибуны флаги тех стран, которые не принимают участие в Олимпиаде. Исходя из этого СМИ сделало вывод, что флаг России в Пхёнчхане тоже может быть под запретом.

Накануне Олимпийский комитет России заявил, что запрет на использование национального флага во время Олимпиады в Пхёнчхане не должен коснуться российских болельщиков.

Ранее, 19 января, стало известно, что МОК не допустил к Играм 111 спортсменов из России. Среди них оказался известный уральский биатлонист Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников Сергей Устюгов. Данное решение МОК пока является предварительным.

Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Также МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.