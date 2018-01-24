На трибуны Олимпийских Игр — 2018 запретили проносить российский флаг

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил болельщикам проносить на трибуны стадионов Олимпиады 2018 года флаги стран, которые не принимают участия в Играх, в том числе и российский флаг, сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады.

Российские спортсмены будут выступать на Играх под нейтральным олимпийским флагом.

Ранее, 19 января, стало известно, что МОК не допустил к Играм 111 спортсменов из России. Среди них оказался известный уральский биатлонист Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников Сергей Устюгов. Данное решение МОК пока является предварительным.

Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Также МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.