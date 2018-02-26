МОК отказался наказывать Россию за исполнение хоккеистами национального гимна

Международный олимпийский комитет не будет наказывать Олимпийский комитет России за исполнение национального гимна хоккеистами после того, как они выиграли золотые медали на Олимпиаде, пишет Associated Press.

«Мы пониманием, что это произошло на эмоциях от только что выигранной золотой медали в необычных обстоятельствах», — говорится в заявлении МОК.

Напомним, 25 февраля хоккеисты из России выиграли олимпийское золото после победы над сборной Германии. Матч закончился в овертайме со счётом 4:3. Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов. Во время награждения золотыми медалями Олимпиады российские хоккеисты исполнили гимн России, хотя в этот момент звучал гимн МОК. Позднее спортсмены признались, что договорились спеть российский гимн заранее.

Национальные символы России, такие как гимн и флаг, были запрещены на Играх в Южной Корее из-за дисквалификации Олимпийского комитета России. Решение об этом в начале декабря 2017 года принял МОК. Причиной этого стали допинговые нарушения, допущенные ОКР на Олимпиаде в Сочи.