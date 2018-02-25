Российские хоккеисты стали чемпионами Олимпийских игр в Пхёнчхане

Российская хоккейная дружина завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В финальном матче подопечные Олега Знарка в овертайме переиграли сборную Германии со счётом 4:3. У россиян отличились Вячеслав Войнов, дважды Никита Гусев и Кирилл Капризов.

Напомним, что накануне команда Канады в матче за третье место со счётом 6:4 победила сборную Чехии. В общекомандном зачёте российские спортсмены занимают 13-е место с двумя золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми наградами.