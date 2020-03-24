МОК объявил о переносе Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпиады-2020, которая должна была пройти летом в Токио. По предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ Игры состоятся в следующем году. Как пишет ТАСС, МОК поддержал вынужденный перенос Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 на лето 2021 года. Помимо этого, из-за эпидемии были отменены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, приостановлены футбольные, хоккейные и баскетбольные национальные чемпионаты в Европе и России. Отменён первый этап «Формулы-1» в Австралии, а также гонка в Шанхае. Взяты паузы в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и североамериканской футбольной лиги Major League Soccer (MLS).

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