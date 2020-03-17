УЕФА перенёс чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс чемпионат Европы по футболу — 2020 на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщила в Twitter Норвежская футбольная ассоциация.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург. На групповом этапе Евро сборная России должна была играть с национальными командами Дании, Финляндии и Бельгии.

Из-за коронавируса спортивные мероприятия отменяются по всему миру — в частности, отменены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, приостановлены футбольные, хоккейные и баскетбольные национальные чемпионаты в Европе и России. Отменён первый этап «Формулы-1» в Австралии, а также гонка в Шанхае, взяты паузы в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и североамериканской футбольной лиги Major League Soccer (MLS).

По последним данным, число заражённых коронавирусом COVID-19 в мире превысило 182 тысячи человек в 146 странах. Погибли 7,1 тысячи человек, вылечились 79 тысяч.