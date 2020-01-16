Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы и уменьшения налогов

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ высказался против отмены пенсионной реформы и налоговых послаблений для физических лиц, со ссылкой на депутата-коммуниста Алексея Корниенко пишет «Интерфакс».

По его словам, Мишустин заявил, что по пенсионной реформе пока лучше «ничего не трогать» — вместо этого нужно разбираться в том, что «происходит с доходами и дожитием». Кроме того, он не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своём телеграм-канале рассказал, что Мишустин также выступает против национализации, ситуацию в здравоохранении называет грустной.

«Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь. Повторяет все мантры Медведева про поддержку бизнеса, всяческие цифровые платформы. Хочет произвести инвентаризацию по нацпроектами и разобраться, что мешает из реализации. Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку», — написал Обухов.

По итогам встречи фракция КПРФ приняла решение не поддерживать Мишустина при голосовании о назначении его на должность премьер-министра.

Напомним, Михаил Мишустин, возглавляющий Федеральную налоговую службу, был 15 января выдвинут президентом России Владимиром Путиным на пост премьер-министра. Такое решение было принято после того, как Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство, объявил об отставке. О намерении покинуть пост премьера Медведев заявил спустя несколько часов после выступления Путина с посланием Федеральному собранию, в котором президент предложил изменения в Конституцию. В частности, Путин заявил, что Госдуму надо наделить полномочиями утверждать не только премьер-министра, но и других членов правительства.