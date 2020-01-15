Правительство России подало в отставку, со ссылкой на главу кабинета министров Дмитрия Медведева пишет ТАСС.

Премьер-министр отметил, что считает правильным на фоне оглашённых президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьёй 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал премьер.

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу.