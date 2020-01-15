Правительство России подало в отставку, со ссылкой на главу кабинета министров Дмитрия Медведева пишет ТАСС.
Премьер-министр отметил, что считает правильным на фоне оглашённых президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.
«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьёй 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал премьер.
Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу.
«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за всё, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не всё удалось сделать, но всё никогда не получается в полном объёме», — отметил президент.