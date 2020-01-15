Маткапитал за первого ребёнка, целевой набор в медвузы, экомониторинг и изменение Конституции: Путин выступил с посланием Федеральному собранию (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин выступил в Центральном выставочном зале «Манеж» с ежегодным посланием Федеральному собранию. Помимо членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, на выступление президента были приглашены главы основных религиозных конфессий, представители президента в федеральных округах, главы ключевых российских компаний и общественных объединений.

В центральный выставочный зал «Манеж» были приглашены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

«Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года, нам нужно быстрее и не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна», — заявил президент в начале выступления.

Демография

Путин начал послание с вопросов демографии — он отметил, что сегодня в России почти 147 млн человек, но страна вступила в напряжённый демографический период.

Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет уже с 1 января 2020 года в семьях, чьи доходы не превышают размер одного прожиточного минимума на человека, и максимально упростить процедуру для получения пособий семьям с детьми. Пособия для семей с детьми должны в будущем достичь 11 тысяч рублей на ребёнка в месяц в среднем по стране, заявил Путин.

Программу материнского капитала президент предлагает продлить как минимум до 31 декабря 2026 года, кроме того, он предложил выплачивать маткапитал уже с рождением первенца с 1 января 2020 года, а также увеличить его размер на 150 тысяч рублей при рождении второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала на двух детей предлагается увеличить до 616 тысяч рублей.

«Важнейший, чувствительный вопрос — возможность устроить ребёнка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях», — указал президент.

Говоря о дальнейшем получении образования детьми, Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й классы. Также глава государства потребовал заняться увеличением бюджетных мест в вузах.

Медицина

Президент отметил, что ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года — это на восемь лет больше, чем в 2000 году, указал Путин, добавив, что это заслуга системы здравоохранения.

Глава государства потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, взять под контроль оснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

«В свою очередь прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жильё», — заявил Путин.

Кроме того, президент предложил отдать максимум бюджетных мест на медицинские специальности вузов под целевой набор. Квоты на целевой приём будут формировать по заявкам регионов.

«По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест [в вузах] станут целевыми, по специальности "педиатрия" — 75%», — заявил Путин.

Также он потребовал больше не допускать ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств — правительству необходимо отладить работу, чтобы нужные лекарства, в том числе иностранного производства, попадали вовремя по назначению.

Экология

Говоря о теме экологии, Путин потребовал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

«Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей», — призвал Путин.

Политика

Путин предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства, президент будет не вправе их отклонить. При этом глава государства отметил, что Россия должна оставаться президентской республикой — президент должен сохранить право отстранять премьера и министров. Кроме того, Путин считает необходимым усилить роль губернаторов и государственного совета и закрепить это в Конституции.

Президент обозначил, что кандидат в президенты России должен проживать в стране не менее 25 лет вместо нынешних 10. Также высшие должностные лица не смогут иметь иностранного гражданства или вида на жительства в другой стране.

«Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами», — сказал Путин.

Президент при этом отметил, что реальные полномочия и возможности местного самоуправления «должны быть расширены и укреплены». Также Путин предложил провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок.