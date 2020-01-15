Путин предложил назначить новым премьер-министром главу ФНС России

Президент Владимир Путин предложил назначить на освободившуюся сегодня, 15 января, должность премьер-министра РФ главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

«Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Дмитрию Медведеву, который ранее занимал этот пост, глава государства предложил занять ещё не созданную должность заместителя председатель Совбеза, где тот сможет заняться темами обороноспособности и безопасности.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году он окончил Московский станкоинструментальный институт, получив специальность инженера-системотехника. В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учёта и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем работал в ранге заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) в составе Министерства экономического развития Российской Федерации, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В феврале 2009 года Мишустин вошёл в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.