Мишустин призвал распространить принятые в Москве ограничения из-за коронавируса на всю Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости распространить на все регионы ограничительные меры, принятые в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом, пишет «Коммерсантъ». Напомним, по указу мэра столицы с 28 марта закрываются все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — сказал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом Мишустин.

Он попросил россиян максимально ответственно отнестись к ограничениям.

«Приняты решения, безусловно, жёсткие. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны, отнеситесь к ним серьёзно и ответственно. Возможно, в эти дни вы планировали посетить ТРЦ, сходить в кафе, поехать на лечение, но важно понимать, что коронавирус приходит из поездок, заражаетесь в людных местах», — сказал премьер.

По его словам, нельзя справиться с коронавирусом без превентивных мер, в том числе самоизоляции. Мишустин заявил, что России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом «за счёт выверенных упреждающих действий», что теперь позволяет эффективно применять успешный международный опыт. Кроме того, глава правительства напомнил, что с 28 марта по 1 июня гостиницы, санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря временно приостановят работу.

«В эти дни вообще не будет бронирования мест и приёма новых посетителей. А людям, которые уже там находятся, в случае необходимости обеспечат условия для самоизоляции, в том числе организуют питание, примут необходимые защитные меры», — сказал он.

По словам Мишустина, власти также помогут россиянам, оказавшимся за границей.

«Конечно, мы не бросим наших граждан, которые сейчас по разным причинам оказались за границей. Минтранс и МИД должны обеспечить их возвращение на родину, а Росавиация поможет также иностранцам, которые находятся в нашей стране, добраться до дома», — сказал он.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. После этого мэр столицы издал указ, по которому с 28 марта закрываются все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки, отменяются льготы на проезд в общественном транспорте.

Общее число заразившихся на сегодня составляет 1036 человек, трое заражённых скончались.

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