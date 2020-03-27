Число заражённых коронавирусом в России выросло до 1036 человек

Число заражённых коронавирусом в России выросло с 840 до 1036 за сутки, со ссылкой на данные оперативного штаба пишет ТАСС.

157 новых случаев пришлось на Москву, 12 - на Крым, восемь - на Подмосковье, три - на Волгоградскую область. По два новых случая выявили в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному новому случаю пришлось на Тульскую, Ярославскую, Ивановскую, Орловскую, Ростовскую и Кировскую области, а также на Дагестан и Татарстан.

В Москве общее число инфицированных составило 703 человек, также в столице за сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 45, за сутки выписано семь человек. Число регионов России, где выявлены случаи заражения коронавирусом, возросло с 56 до 58.

Главный врач больницы в московской Коммунарке, куда отправляют пациентов с подозрением на коронавирус, считает, что пик заболеваемости в столице может наступить в середине или конце следующей недели. Главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев предупредил, что число случаев растёт в геометрической прогрессии и возможно «взрывное» распространение вируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».