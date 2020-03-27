Главврач инфекционной больницы в Коммунарке назвал дату предполагаемого пика коронавируса в Москве

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью основателю фонда «Нужна помощь» Нюте Федермессер, опубликованном на её YouTube-канале, заявил, что пик заболеваемости Covid-2019 в Москве может прийтись на середину или конец следующей недели.

«Я думал, что он [пик заболеваемости] будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь я думаю, что будет середина — конец следующей недели», — сказал Проценко.

Он добавил, что избыточных мер, которые могут нанести больше вреда, чем пользы, нет.

Проценко возглавляет больницу, где лечат заражённых коронавирусом, в том числе в тяжёлой форме. В числе пациентов медицинского учреждения — народный артист Лев Лещенко, у которого подтверждён коронавирус. Он находится в реанимации больницы.

Всего в России, по официальным данным, 840 заболевших, два человека умерли. Ещё один россиянин с диагностированным коронавирусом умер на Кубе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».