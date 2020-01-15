Минздрав закончил внеплановую проверку в областной больнице, врачи которой жаловались на низкие зарплаты

Министерство здравоохранения Свердловской области провело внеплановую проверку в областной детской больнице (ОДКБ), со ссылкой на официальный ответ министерства, направленный сотрудникам больницы, пишет E1.ru.

«Проведена внеплановая проверка по существу фактов, отражённых в открытом обращении сотрудников учреждения. В настоящее время результаты проверки проходят стадию анализа и обобщения. На запланированной встрече с коллективом ОДКБ будут озвучены выводы и предложения, выданы соответствующие поручения администрации учреждения», — сообщается в ответе министерства.

Дату встречи, на которой врачам огласят результаты проверки, пока не называют, о присутствии на ней главы министерства здравоохранения Андрея Цветкова также не сообщается.

Сотрудники больницы намерены рассказать на встрече о премии по итогам года, которую, по их словам, они «не почувствовали».

«Премия была, и в том размере, который был заявлен, то есть 50% от должностного оклада. Но средний медицинский персонал говорит, что её не почувствовал. Кто-то получил ту же сумму, что обычно (то есть без премии). Я получила даже меньше. Возможно, это связано с тем, что из-за премий уменьшили стимулирующую часть. К руководству с этим вопросом я не обращалась, потому что после письма о низких зарплатах настроено оно негативно. Лишний раз стараемся не подходить», — рассказала на условиях анонимности одна из медсестёр больницы.

Напомним, в начале декабря сотрудники ОДКБ написали открытое письмо, в котором рассказали о низких зарплатах врачей, медсестёр и лаборантов. В тексте обращения, под которым подписались 113 медработников, говорилось, что врачи высшей категории получают на руки от 40 до 50 тысяч рублей, зарплата младшего медицинского персонала составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

После того как в Областную детскую больницу с проверкой пришли представители регионального министерства здравоохранения и Медицинской палаты, в учреждении начали готовить ещё одно обращение от сотрудников, на этот раз в защиту главного врача Олега Аверьянова. Работников, пожаловавшихся на низкие зарплаты, в новом обращении назвали «агрессивным меньшинством».