Минздрав: В 2020 году детям не будут ставить прививки от коронавируса

В Минздраве России заявили, что в этом году детей не будут прививать от коронавируса, поскольку сначала необходимо провести дополнительные испытания вакцины.

«От коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать», — заявил глава ведомства Михаил Мурашко на общероссийском родительском собрании (цитата по Znak.com).

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Президент России Владимир Путин во время совещания с кабмином сообщил, что одной из его дочерей уже сделали прививку с вакциной от коронавируса.

По данным опроса ВЦИОМ, больше половины опрошенных россиян не готовы ставить прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».