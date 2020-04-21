Минздрав сообщил о планах завершить испытания вакцины от коронавируса к концу мая

Доклинические исследования вакцины Минздрава от коронавируса планируется завершить к 31 мая, заявил в эфире телеканала «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

«К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований вакцины против COVID-19 и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям», — сказал Мясников.

При этом он отметил, что названные даты «являются рабочими, а не окончательными».

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко ускорить процедуру регистрации вакцины от коронавируса. На совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране также упоминалось, что клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться с 1 июня. До этого правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей из Резервного фонда на разработку вакцины. Всего в России на конец марта тестировалось около шести вариантов вакцины против коронавируса.

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