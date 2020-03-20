В России тестируют шесть вариантов вакцины от коронавируса

В России ведутся испытания шести вариантов вакцины от коронавируса COVID-19. Уже в ближайшее время ожидается подтверждение их эффективности и безопасности. Об этом 20 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

«В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши учёные создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии. И в ближайшее время, мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии», — сказал премьер-министр.

Как пишет ТАСС, Мишустин считает главной целью не допустить массовое распространение вируса, поэтому власти будут «контролировать ситуацию буквально в режиме нон-стоп, на опережение».

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