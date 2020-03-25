Правительство выделяет 1,4 млрд рублей из резервного фонда на разработку вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор получит из резервного фонда правительства 1,4 млрд рублей на разработку вакцины против коронавируса, со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина пишет РИА Новости.

«Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 млрд рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.

Вторым пунктом распоряжения на Роспотребнадзор возложен контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований, о чём ведомство должно отчитаться до 1 февраля 2021 года.

В марте Роспотребнадзор объявил, что один из ведомственных научных центров начал испытывать вакцину против коронавируса нового типа — учёные рассчитывают, что её начнут внедрять в октябре — декабре 2020 года. Прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, были разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превысило 380 тысяч человек, умерло более 16 тысяч, вылечились 102 тысячи. В России по состоянию на 24 марта диагностировано 495 случаев заражения.

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