Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», со ссылкой на данные Государственного реестра лекарственных средств пишет ТАСС.

«Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V», который может применяться отдельно. Вакцину «Спутник Лайт», как и «Спутник V», разработал московский центр имени Гамалеи.

По прогнозу разработчиков, иммунитет от «Спутника V» будет длиться до двух лет, от «Спутника Лайт» — четыре-пять месяцев. Третья фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт» началась 28 февраля.

Напомним, 11 августа 2020 года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.

Он добавил, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей. Какая именно дочь из двух, президент не уточнил.