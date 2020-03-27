Минздрав прогнозирует снижение активности коронавируса через месяц

Активность распространения коронавируса в России может снизиться в конце апреля — начале мая, сообщил «Интерфаксу» главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период.

«С учётом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится», — сказал Брико.

По его мнению, рост числа заболевших может увеличиться не за счёт новых заболевших, а за счёт расширения тестирования. Он отметил, что сейчас увеличение идёт не в геометрической прогрессии и даже не в разы.

Ранее Денис Проценко, главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке, куда госпитализируют большинство заразившихся, сообщил, что в столице пик заражения может наступить в середине или конце следующей недели.

Напомним, за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом в 16 регионах, один человек умер. Общее число заразившихся достигло 1036 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».